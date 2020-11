Giappone: tecniche architettoniche tradizionali inserite nel patrimonio intangibile Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una commissione consultiva dell’Unesco ha raccomandato l’inserimento delle tradizionali tecniche giapponesi per la costruzione di strutture lignee nella lista del Patrimonio culturale intangibile di quel Paese asiatico. Lo ha annunciato il governo del Giappone oggi, 17 novembre. Il Comitato intergovernativo dell’Unesco dovrebbe recepire la raccomandazione dell’organo consultivo nel corso di un incontro in videoconferenza in programma dal 14 al 19 dicembre 2020. La raccomandazione si estende alle tecniche tradizionali adottate in 17 aree essenziali, relative alla riparazione e restaurazione di santuari, templi e abitazioni antiche del Giappone, realizzate in legno e storicamente soggette a rinnovi o ricostruzioni periodiche. La raccomandazione si estende anche ad alcuni edifici che esemplificano tali tecniche, come il tempio buddhista Horyuji di Nara. (Git)