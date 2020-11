Usa: sceriffi di New York si ribellano alle restrizioni al Giorno del ringraziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi sceriffi dello Stato di New York si sono apertamente ribellati alle limitazioni imposte dal governatore democratico di quello Stato, Andrew Cuomo, in vista del Giorno del ringraziamento. Come in altri Stati Usa a guida democratica, Cuomo ha annunciato limiti agli assembramenti domestici e agli spostamenti in vista di una delle più importanti festività statunitensi, giustificandole con l’esigenza di contenere il coronavirus. Tre sceriffi di contee settentrionali di New Yorksi sono però apertamente ribellati alle restrizioni, definendole incostituzionali. In un durissimo messaggio pubblicato su Facebook lo scorso fine settimana, lo sceriffo della contea di Fulton, Richaird Giardino, ha contestato il limite di 10 persone imposto da Cuomo ai raduni domestici: “Sinceramente, non credo possa reggere alle denunci di incostituzionalità per diverse ragioni, a cominciare dal principio ‘your house is your castle’”, ha scritto Giardino. “Come sceriffo con una laurea in giurisprudenza, non posso difendere in buona fede la costituzionalità di questo provvedimento, e non intendo farlo”, ha aggiunto lo sceriffo. Giardino ha anche fatto notare la limitatezza delle risorse a disposizione del suo dipartimento di Polizia, anche a seguito della decisione di New York di piegarsi alla campagna per il definanziamento della Polizia promossa per mesi dal movimento Black Lives Matter. “Disponiamo di risorse limitate e dobbiamo definire priorità. Ottenere un mandato per fare irruzione in abitazioni private, e verificare quante persone stiano mangiando tacchino o tofu non costituisce una priorità”, ha scritto lo sceriffo. Negli ultimi giorni hanno preso posizione contro le restrizioni al Giorno del ringraziamento diversi altri sceriffi dello Stato: Jeff Murpy, della contea di Washington; Michael Zurlo, della contea di Saratoga; e Tim Howard, della contea di Erie. (Nys)