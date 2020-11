Usa: il consigliere per la sicurezza O'Brien, Huawei preoccupazione numero uno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Robert O'Brien, ha detto che la società cinese di telecomunicazioni Huawei è la "preoccupazione numero uno" per il progresso della democrazia. In un'intervista con il sito di approfondimento politico "The Hill", O'Brien ha sottolineato le preoccupazioni sull'uso delle apparecchiature Huawei nelle reti 5G di tutto il mondo, accusando la società cinese di essere una minaccia per l'intelligence a causa del suo potenziale accesso alle reti sensibili. "Se credete nella democrazia e siete preoccupati per le nostre elezioni, chiedetevi cosa la Cina potrebbe fare con la spina dorsale di Huawei nei nostri Paesi", ha detto O'Brien. "È davvero spaventoso". (Nys)