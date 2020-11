Brasile: presidente Tribunale elettorale chiede indagini sugli attacchi cibernetici durante le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Supremo tribunale elettorale (Tse), Luís Roberto Barroso, ha informato di aver chiesto alla Polizia federale (Pf) di aprire un'indagine per indagare sull'attacco cibernetico sofferto dai sistemi di giustizia elettorale la scorsa domenica 15 nel corso del primo turno delle elezioni amministrative per l'elezione dei sindaci e rinnovo dei consigli municipali di 5569 dei 5570 municipi del paese. Secondo il presidente Barroso l'attacco è consistito nell'avvio contemporaneo di 436.000 collegamenti al secondo al server del Tse da località ignote, effettuati nel tentativo di bloccare il sistema della Corte. Secondo il ministro la maggior parte dei collegamenti proveniva da server in Brasile, Stati Uniti e Nuova Zelanda. "L'attacco non è riuscito a superare le barriere ed è stato debitamente respinto dai nostri meccanismi di sicurezza", ha sottolineato Barroso. (segue) (Brb)