Brasile: coronavirus, al via test su efficacia del vaccino anti-tubercolosi contro la Covid-19

- La Scuola nazionale di salute pubblica (Ensp) della Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), istituzione scientifica per la ricerca e lo sviluppo delle scienze biologiche legata al locale ministero della Salute e istituto di riferimento per la ricerca a la cura della Covid-19 per l'America latina, ha avviato oggi a Rio de Janeiro i test del Brace Trial Brasil (Btb), uno studio che sperimenta l'efficacia del vaccino Bcg (Bacillus Calmette-Guérin) contro la tubercolosi come cura contro la Covid-19. Il progetto è guidato in tutto il mondo dal ricercatore australiano Nigel Curtis, del Murdoch Children's Research Institute, ed è finanziato dalla Bill and Melinda Gates Foundation (Gates Foundation). Con l'avvio dei test a Rio, il Brasile si unisce ad Australia, Spagna, Regno Unito e Paesi Bassi. Lo studio prevede la somministrazione del vaccino contro la tubercolosi su un gruppo di 12.000 volontari appartenenti alle categorie professionali della salute come infermieri, medici, tecnici, fisioterapisti, receptionist e operatori sanitari. (segue) (Nys)