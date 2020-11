Usa: il governatore della Virginia vuole depenalizzare la marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Virginia, Ralph Northam, del Partito democratico, ha detto che sostiene la legalizzazione dell'uso di marijuana nel suo Stato, citando il potenziale di aumento delle entrate fiscali. Lo riporta il sito "The Hill". "Andremo avanti con la legalizzazione della marijuana in Virginia. Sono a favore di questo, e mi impegno a farlo nel modo giusto", ha detto Northam durante una conferenza stampa. La Virginia potrebbe diventare così il primo stato del Sud a legalizzare la marijuana. Il possesso di marijuana è stato depenalizzato all'inizio di quest'anno in Virginia, con una sanzione civile di 25 dollari per il primo reato. (Nys)