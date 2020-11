Covid: assessore Lazio a Fnomceo, si rischia di negare assistenza domiciliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rischia di negare assistenza domiciliare o scaricare tutto sugli ospedali. Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, rispondendo al presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli, che ha espresso piena condivisione della sentenza del Tar Lazio, che boccia l'uso dei medici di famiglia per l'assistenza territoriale dei pazienti Covid. "Voglio dire sommessamente al presidente Fnomceo Anelli che nell'attuale quadro pandemico nazionale la proporzione pensata a marzo scorso nella prima fase dell'epidemia per le Usca-r, ovvero una ogni 50mila abitanti, è assolutamente insoddisfacente oggi - afferma l'assessore D'Amato -. Questo significa dire che gli oltre 600 mila in isolamento domiciliare in Italia e che sono destinati ad aumentare, siano assistiti solo dai mille volontari delle Usca-r anziché, anche, dai 50 mila medici di medicina generale. Trovo tutto ciò irrazionale. Noi nel Lazio siamo ben oltre la soglia prevista dall'indicazione nazionale avendo reclutato tre volte ciò che era indicato e nella nostra Regione non vi è stato alcun decesso tra i medici di medicina generale e finora nessun caso di positività tra gli operatori delle Usca-r. Qui - conclude l'assessore - è richiesto uno sforzo unitario se non vogliamo abbandonare a se stessi coloro che sono in isolamento domiciliare o scaricare tutto sugli ospedali". (Com)