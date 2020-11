Etiopia: Addis Abeba continua a rifiutare le proposte di mediazione, nuovi bombardamenti su Macallè (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo etiope ha finora sempre respinto con fermezza l’ipotesi di una mediazione che, secondo diversi osservatori, rischierebbe di internazionalizzare il conflitto legittimando così la posizione del Tplf che, di contro, ha più volte chiesto l’intervento dell’Unione africana per mediare nel conflitto. Nel frattempo, secondo quanto riferito da fonti diplomatiche e militari citate dai media internazionali, l'aeronautica militare etiope ha continuato oggi a sganciare bombe su Macallè, capitale del Tigrè, e nei dintorni della città. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte del governo etiope, ma le autorità locali del Tigrè sostengono che l’attacco sia avvenuto questa mattina. Finora, secondo quanto riferito dalle autorità sudanesi, un totale di 25 mila persone si sono rifugiate in Sudan. (Res)