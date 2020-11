Cultura: Pd, bene tavolo permanente al Mibact, pone basi per ripartenza mondo spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia "ha sicuramente acceso i riflettori sui tanti che lavorano dietro le quinte e definito le problematiche di un settore tanto importante per il nostro Paese, quanto fragile nella sua struttura. In queste settimane il Partito democratico ha cercato di incontrare le richieste e sentire le proposte di molti protagonisti dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo, con l'obiettivo di non lasciare indietro nessuno". Lo affermano in una nota congiunta Nicola Oddati, responsabile Cultura del Partito democratico, Davide Di Noi, responsabile dipartimento Cultura e Spettacolo del Pd, Flavia Piccoli Nardelli e Roberto Rampi, capigruppo del partito nelle commissioni Cultura di Camera e Senato. "Per questo motivo siamo contenti della creazione di un tavolo permanente presso il Mibact che si occupi di questi settori, attraverso un dialogo con i protagonisti, volto a trovare le soluzioni non solo per la difficile situazione di oggi, ma soprattutto a mettere le basi per la ripartenza di professionalità e imprese essenziali in un paese come l'Italia, che fonda le sue radici nella cultura diffusa". (Com)