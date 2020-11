Elezioni Usa: Georgia, il segretario di Stato denuncia pressioni per ribaltare il voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, ha dichiarato di aver subito negli ultimi giorni crescenti pressioni da parte di colleghi repubblicani, tra cui il senatore Lindsey Graham, per mettere in discussione la validità delle schede elettorali via posta, nel tentativo di invertire la stretta perdita di Donald Trump nello Stato. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Raffensperger ha espresso l'esasperazione con una serie di accuse infondate provenienti da Trump e dai suoi alleati sull'integrità dei risultati della Georgia, tra cui l'affermazione che Dominion Voting Systems, il produttore con sede in Colorado delle macchine per votare, è una società "di sinistra" con legami con il Venezuela che avrebbe ingegnerizzato migliaia di voti Trump per non essere contati. (Nys)