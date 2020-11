Perù: nuovo presidente Sagasti, governo ad interim porterà avanti "poche questioni concrete e specifiche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poche questioni "concrete" e specifiche che permettano traghettare in pace il Perù "nei pochi mesi che rimangono del mandato" fino alle elezioni di aprile del 2021. Sarà questo il ridotto programma di governo del nuovo presidente del Congresso e capo di Stato ad interim del Perù, Francisco Sagasti. Lo ha affermato oggi in un breve discorso al parlamento a poche ore dalla votazione che lo ha collocato alla guida di questa fase di transizione. "Oggi non è un giorno di celebrazione, abbiamo assistito alla morte di due giovani che manifestavano pacificamente per difendere la democrazia", ha detto Sagasti. "Non possiamo tornare indietro ma sì possiamo prendere le misure affinché questo non si ripeta", ha aggiunto. Il nuovo presidente ad Interim che verrà insediato ufficialmente domani ha quindi affermato che il suo governo dovrà "portare avanti questioni concrete e specifiche" e che l'obiettivo è quello di "portare il paese a 200 anni dalla sua indipendenza a diventare una vera Repubblica con uguaglianza di opportunità per tutti". (segue) (Abu)