Milano: quattro Ambrogini alla memoria, gran medaglia a medici e infermieri morti di Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quattro gli Ambrogini alla Memoria che il Comune di Milano assegnerà il prossimo 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio. Lo ha deciso la riunione dei capigruppo e dell’ufficio di presidenza del Consiglio comunale di Milano, riunitasi oggi pomeriggio in modalità telematica. La civica benemerenza postuma quest’anno è dedicata in particolare alla vittime del Covid-19: a medici e infermieri caduti sul lavoro a causa del virus andrà la Gran medaglia d’oro, riconoscimento che Palazzo Marino non assegnava dal 2017, quando a riceverla fu il cardinale Angelo Scola. L’Ambrogino alla memoria andrà ad altre tre vittime del Covid-19: i tassisti Beppe Allegri e Mauro Resmini e lo scrittore e giornalista di Radio Popolare Raffaele Masto. Infine, a ricevere la civica benemerenza postuma sarà anche l’attivista femminista Cristina Cattafesta, fondatrice del Cisda (coordinamento Italiano a sostegno delle donne afghane), morta a 64 anni la scorsa estate, due anni dopo l’arresto e la detenzione in Turchia, dove svolgeva il ruolo di osservatrice indipendente durante le elezioni presidenziali.(Rem)