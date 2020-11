Etiopia: Addis Abeba continua a rifiutare le proposte di mediazione, nuovi bombardamenti su Macallè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Etiopia è tornato a respingere le proposte di mediazione nel conflitto del Tigrè che via via stanno arrivando da più parti a livello regionale e internazionale. “Stiamo dicendo 'cateci tempo'. (L’offensiva) non durerà fino all'eternità. Sarà un'operazione di breve durata”, ha dichiarato alla stampa di Addis Abeba il portavoce della task force governativa per la crisi nel Tigrè, Redwan Hussein. "Non abbiamo mai chiesto all'Uganda o a nessun altro Paese di mediare", ha aggiunto Redwan, dopo che il presidente ugandese Yoweri Museveni ha incontrato oggi il ministro degli Esteri etiope Demeke Mekonnen al quale ha rinnovato la richiesta dell’avvio di colloqui tra le autorità federali etiopi e il Fronte popolare di liberazione del Tigrè (Tplf). Anche il presidente keniota Uhuru Kenyatta ha aggiunto la sua voce agli appelli internazionali per una risoluzione pacifica del conflitto. In una dichiarazione rilasciata al termine di un incontro a Nairobi con il ministro degli Esteri etiope Demeke Mekonnen, Kenyatta ha messo in guardia da un possibile “conflitto in piena regola” nel Paese affermando che Kenya ed Etiopia “hanno servito a lungo come Stati di ancoraggio per la pace e la stabilità regionale". Il capo dello Stato keniota ha inoltre esortato il Tplf a “ridurre l'escalation del conflitto”, aggiungendo dicendo che una crisi “rischia di erodere i guadagni ottenuti dagli etiopi nello sviluppo del loro Paese”. (segue) (Res)