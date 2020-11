Forza Italia: Berlusconi nomina Occhiuto membro del Coordinamento di presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha nominato membro del Coordinamento di presidenza di Forza Italia il vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera dei deputati, Roberto Occhiuto. "Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi per la nomina odierna e per la fiducia che, ancora una volta, ha voluto riporre nella mia persona", afferma in una nota Occhiuto. "Darò il mio contributo operando all'interno del coordinamento di presidenza di Forza Italia, portando avanti le battaglie del nostro movimento, per le imprese, per i lavoratori, per le famiglie, per un fisco più equo, per le infrastrutture, per un Mezzogiorno al passo con il resto del Paese. Viviamo mesi complicati, e il nostro partito ha e avrà un ruolo centrale per far ripartire la nostra Italia. Sono pronto a dare una mano, con l'entusiasmo e l'abnegazione di sempre", conclude Occhiuto.(Rin)