Coronavirus: Usa, 246.854 morti su 11.147.299 contagiati

- Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 246.854 morti su 11.147.299 contagiati, secondo il conteggio effettuato dalla Johns Hopkins University. Nelle ultime 24 ore si registrano oltre 100 mila nuovi casi, e oltre mille morti. Il New Jersey limiterà il numero di persone che potranno riunirsi all'interno e all'esterno delle proprie abitazioni, nel tentativo di far scendere alle stelle le infezioni e i ricoveri ospedalieri di Covid-19, ha annunciato lunedì il governatore Phil Murphy. Lo riporta il sito "The Hill". I limiti per i raduni al chiuso saranno ridotti da 25 a 10 persone, a partire da martedì mattina, e i raduni all'aperto da 500 a 150 persone entreranno in vigore lunedì prossimo, 23 novembre. A livello globale si contano oltre 1,3 milioni di morti su oltre 54 milioni di contagiati. (Nys)