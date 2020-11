Governo: Anzaldi (Iv), nota palazzo Chigi su lavori nella sala stampa apre "scenari gravissimi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Italia Viva, Michele Anzaldi, scrive su Facebook che "la nota della presidenza del Consiglio che conferma i lavori nella sala stampa apre scenari gravissimi addirittura con risvolti penali". Palazzo Chigi, aggiunge Anzaldi, ammette "ufficialmente che il piano terra del palazzo è da anni fuori norma, almeno da quando furono fatti i precedenti lavori dal governo Berlusconi 26 anni fa? E allora, se ci sono rischi per la salute e la sicurezza dei giornalisti e dei dipendenti di Palazzo Chigi che frequentano la sala stampa, perché l'area non è stata chiusa? Se le normative antincendio e di sicurezza - continua Anzaldi - non sono rispettate, perché in questi mesi e anni si è andati avanti come se nulla fosse? Chi è il responsabile di questa situazione? Serve piena trasparenza", conclude Anzaldi che preannuncia un'interrogazione parlamentare. (Rin)