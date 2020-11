Usa: Biden, più persone moriranno se Trump non ci coinvolge nella transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden ha attaccato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per aver ostacolato il processo di transizione, e che "altre persone potrebbero morire" a causa del coronavirus, perché i Democratici non sono stati coinvolti nei piani di distribuzione di un vaccino. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Parlando dalla sua vicina casa nel Delaware, Biden ha avvertito che la nazione deve affrontare un "inverno buio" a causa dell'innalzamento di casi di coronavirus. Biden ha invitato il Congresso ad adottare una legge di stimolo approvata dalla Camera, per fornire un sollievo economico a coloro che stanno lottando in mezzo al rallentamento. E ha strigliato l'amministrazione Trump, che finora ha rifiutato di riconoscere la vittoria di Biden e ha preso provvedimenti per tenere il presidente eletto fuori dal consueto processo di transizione. "Più persone potrebbero morire se non ci coordiniamo", ha detto Biden. "Se dobbiamo aspettare fino al 20 gennaio per iniziare questa pianificazione, siamo indietro di oltre un mese e mezzo", ha aggiunto. "Quindi è importante che sia fatto, che ci sia coordinamento ora o il più rapidamente possibile". (Nys)