Coronavirus: Texas, shock per i detenuti che spostano cadaveri

- Grande indignazione sui social per le immagini provenienti da El Paso, in Texas, che mostrano le "terribili" condizioni negli ospedali della città, mentre lo Stato si trova ad affrontare una delle peggiori ondate di coronavirus degli Stati Uniti, con i detenuti che vengono pagati per trasportare i morti negli obitori. L'emittente "Abc", tra gli altri, ha mostrato detenuti vestiti con l'equipaggiamento anti-contagio, che aiutavano l'ufficio del medico legale della contea di El Paso a trasportare i morti su morgue ambulanti, mentre un crescente numero di morti minaccia di sopraffare lo Stato. Secondo alcune fonti locali i detenuti sarebbero pagati due dollari l'ora. In Texas ci sono più di un milione di persone risultate positive al virus, e più di 20 mila persone sono morte.(Nys)