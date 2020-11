Brasile: presidente Tribunale elettorale chiede indagini sugli attacchi cibernetici durante le elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre all'attacco informatico, il ministro ha anche chiesto alla Pf di indagare anche sulla fuga di notizie relativa all'attacco in corso effettuata per Barroso "per screditare il sistema informatico del tribunale". "Non appena sono trapelate le notizie, milizie digitali (gruppi organizzati sui social media che gestiscono migliaia di profili) sono immediatamente entrate in azione cercando di screditare il sistema. Si sospetta l'articolazione di gruppi estremisti che cercano di screditare le istituzioni chiedendo il ritorno della dittatura. Molti di questi gruppi sono già sotto indagini da parte della Corte suprema", ha dichiarato Barroso. (segue) (Brb)