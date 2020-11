Brasile: presidente Tribunale elettorale chiede indagini sugli attacchi cibernetici durante le elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente del Tse tuttavia si sono verificati anche problemi tecnici a causa del fatto che il nuovo super-computer acquisito per raccogliere ed elaborare i dati elettorali provenienti da municipi e stati non era stato debitamente testato prima di entrare in funzione a causa di mancanza di tempo. "Il super-computer è stato acquistato a marzo, ma a causa della pandemia di Covid-19 è arrivato a Brasilia solo ad agosto", ha detto Barroso. "Il ritardo ha impedito al team tecnico del tribunale di eseguire tutti i test necessari affinché il software imparasse a calcolare i dati con la velocità e il volume necessari. A causa delle limitazioni nei test precedenti, il giorno delle elezioni, l'intelligenza artificiale ha impiegato molto tempo per imparare a elaborare i dati al volume e alla velocità con cui sono arrivati. Da qui la sua lentezza e congelamento nella diffusione dei risultati. Fino alle precedenti amministrativi i dati (in Brasile si vota elettronicamente in urne digitali) venivano trasmesse ai computer dei tribunali elettorali regionali, che contabilizzavano i voti e inviavano poi il risultato al Tse. Da quest'anno, il tribunale ha cambiato la procedura e centralizzato la contabilizzazione dei voti a Brasilia. (Brb)