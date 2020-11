Legge Bilancio: Gualtieri, manovra fortemente orientata alla crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, annuncia l'approvazione al Consiglio dei ministri della legge di Bilancio 2021, sottolineando che la manovra contiene "risorse per la sanità, le imprese, il lavoro, e in più un forte investimento sull’occupazione femminile e sul Sud. Il Consiglio dei ministri - scrive Gualtieri su Facebook - ha approvato il testo finale della legge di Bilancio che sarà ora inviata al Parlamento. Oltre a confermare le importanti misure su famiglie, lavoro, impresa, welfare, istruzione, già concordate ad ottobre, sono state introdotte alcune rilevanti novità che rafforzano il profilo di una manovra fortemente orientata alla crescita, all’occupazione, alla coesione sociale, con un focus particolare sui giovani, le donne e il Mezzogiorno. Allo sgravio contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani si aggiunge infatti la decontribuzione integrale per le donne e il sostegno all’imprenditoria femminile. Sulla base dell’intesa con le parti sociali, la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo - sottolinea Gualtieri - è affiancata dall’istituzione di un fondo per le politiche attive del lavoro con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro". (Rin)