Roma: Raggi, Tar rigetta ricorso Repas su buoni spesa del blocco covid

- "Il Tar ci ha dato ragione confermando che sui buoni spesa distribuiti dal Comune durante il lockdown abbiamo agito in modo corretto e trasparente". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Il tribunale ha infatti rigettato il ricorso di Repas sottolineando la correttezza e totale imparzialità di Roma Capitale sull’affidamento della fornitura dei ticket. Abbiamo agito in uno dei momenti più difficili e delicati dell’emergenza dando una risposta concreta e tempestiva a tanti cittadini in difficoltà: siamo stati i primi in Italia a mettere in pagamento i buoni spesa, introducendo tra l’altro la possibilità di erogare i ticket tramite una app per telefoni. Abbiamo -continua Raggi- iniziato a distribuire i buoni spesa pochi giorni dopo l’annuncio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Abbiamo infatti immediatamente anticipato i 15 milioni di euro necessari per avviare le procedure. Era assolutamente necessaria un’azione rapida -conclude il sindaco di Roma- che desse sostegno alle famiglie e a chi era in difficoltà economiche. Lo abbiamo fatto in modo chiaro e trasparente". (Com)