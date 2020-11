Coronavirus: New Jersey, nuove limitazioni a raduni dentro e fuori casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il New Jersey limiterà il numero di persone che potranno riunirsi all'interno e all'esterno delle proprie abitazioni, nel tentativo di far scendere alle stelle le infezioni e i ricoveri ospedalieri di Covid-19, ha annunciato lunedì il governatore Phil Murphy. Lo riporta il sito "The Hill". I limiti per i raduni al chiuso saranno ridotti da 25 a 10 persone, a partire da martedì mattina, e i raduni all'aperto da 500 a 150 persone entreranno in vigore lunedì prossimo, 23 novembre. Murphy ha detto che capisce che i limiti dei raduni al coperto saranno difficili da far rispettare, ma i funzionari faranno tutto il necessario per far rispettare la legge. "Non c'è dubbio, dietro le porte private è più difficile [controllare]. Ed è per questo che stiamo supplicando la gente. Non possiamo stare nel vostro salotto per il Ringraziamento", ha detto Murphy durante una conferenza stampa.(Nys)