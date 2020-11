Perù: Francisco Sagasti è il nuovo presidente ad interim eletto dal parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Francisco Sagasti sarà il nuovo presidente ad interim della Repubblica del Perù. Lo ha deciso oggi il parlamento eleggendolo a grande maggioranza (97 voti a favore e 26 contrari) come presidente del Congresso, incarico che in assenza di un presidente eletto lo proietta direttamente come primo sostituto del Capo di Stato. Sagasti, appartenente al conservatore Partido morado (Partito viola) capeggiava l'unica lista di candidati sottoposta a votazione, composta anche da Mirtha Vasquez, del partito di centro sinistra Frente amplio, che assumerà quindi la presidenza del Congresso. Sagasti assume la presidenza a partire dalla rinuncia presentata ieri da Manuel Merino de Lama, dimessosi poco dopo la conferma della morte di due giovani nel corso delle proteste che attraversano il paese contro la destituzione del presidente Martin Vizcarra. Il governo di Sagasti avrò come compito principale quello di traghettare il paese verso le elezioni presidenziali di aprile del 2021. (segue) (Abu)