Milano: l'Ambrogino d’Oro assegnato ai “Ferragnez” (2)

- I “Ferragnez” non solo l’unica coppia a ricevere l’Ambrogino 2020, assegnato anche ai coniugi Gigi e Gabriella Pedroli. Delle restanti 13 benemerenze civiche, sei vanno a donne: la direttrice del carcere di Bollate Cosima Buccoliero; suor Anna Monia Alfieri, referente scuola per l’Unione dei Superiori Maggiori d’Italia; Loredana Bulgarelli, deportata ad Auschwitz; la partigiana Antonietta Romano Bramo; Elisabetta Dejana, biologa che guida l’istituto di ricerca Ifom e infine Susanna Mantovani, pedagogista dell’Università degli Studi Milano-Bicocca. Le medaglie d’oro vanno poi all’immunologo Vincenzo Mazzaferro, al presidente dell’associazione famiglie separate cristiane Emanuele Ernesto e al fondatore e presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini. La riunione dei capigruppo e dell’ufficio di presidenza del Consiglio comunale di Milano ha assegnato anche venti attestati di civica benemerenza, la maggior parte dei quali ad associazioni. Ricevono l’Ambrogino anche la rete di volontariato “Milano Aiuta”; il centro ippico lombardo, proposto dal consigliere di Forza Italia Gianluca Comazzi; il terzo reparto Mobile della Polizia di Stato e la Fondazione Ismu, che si occupa di multietnicità.(Rem)