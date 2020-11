Venezuela: media, quattro presunti colombiani uccisi in operazione delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone armate sono morte in uno scontro con soldati venezuelani, lo scorso venerdì, in circostanze non del tutto chiare. Lo riporta oggi il portale "Ultimas noticias", ritenuto vicino al governo venezuelano, secondo cui i quattro, "di presunta nazionalità colombiana, sono morti durante uno scontro con agenti della Forza armata nazionale bolivariana (Fanb)" nello stato di Bolivar. La testata, che cita fonti della procura militare venezuelana, segnala che i militari erano impegnati in una operazione di rastrellamento contro gruppi armati illegali, quando si sono trovati dinanzi a quattro individui con uniforme militare colombiana, "fortemente armati". L'operativo ha portato al sequestro di diverse armi da fuoco, telefoni cellulari, giubbotti militari e un furgoncino. Su questo, come su altri episodi analoghi, diverse sono le versioni fornite dai media e dai diversi osservatoti. Il governo di Nicolas Maduro ha più volte denunciato l'azione di mercenari impegnati in tentativi di sovvertimento militare, utilizzando il sud del paese come "teatro delle operazioni". L'opposizione venezuelana, a sua volta, segnala che la zona è stata consegnata a gruppi irregolari e bande paramilitari che oltre a portare avanti le loro operazioni illecite, sfruttano indiscriminatamente le miniere d'oro locali. (Vec)