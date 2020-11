Kosovo: premier Hoti, governo ha preso tutte le misure necessarie contro pandemia Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo ha intrapreso tutte le misure necessarie per combattere la pandemia di Covid-19. Lo ha affermato ieri in un post su Facebook il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti. Il premier di Pristina ha aggiunto che il Centro clinico universitario del Kosovo e gli ospedali regionali hanno aumentato il livello di mobilitazione di personale medico e sanitario. Hoti ha spiegato che sono stati preparati piani operativi a Pristina per fornire servizi di emergenza in base alle priorità. Hoti ha affermato che verranno effettuati oltre 2mila tamponi su base giornaliera. (segue) (Alt)