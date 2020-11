Kosovo: cambio al vertice del Comando regionale Est a guida Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colonnello statunitense Derek Adams ha assunto la guida del Comando regionale Est della missione Nato Kfor in Kosovo, nel corso di una cerimonia per il cambio del comandante svoltasi nella base di Camp Bondsteel. Si tratta, come evidenzia una nota stampa, della 28ma rotazione del contingente statunitense dispiegato in Kosovo. Adams è un esponente della Guardia nazionale dell'Esercito dell'Iowa. "Siamo qui per sostenere la Nato nella costruzione della pace e della stabilità nell'area, e per contribuire ad un ambiente sicuro", ha dichiarato Adams aggiungendo: "Sosterremo anche lo sviluppo di un Kosovo stabile, democratico, multietnico e pacifico". Il comandante uscente del Comando regionale est a guida Usa, Eric Riley, ha detto che è stato per lui "un onore e un privilegio" coprire questo ruolo. Alla cerimonia del cambio di comando a Camp Bondsteel, ieri, ha preso parte anche il nuovo comandante della missione Kfor, il generale Franco Federici.(Kop)