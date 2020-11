Kosovo: ex procuratore Williamson, se Pristina non avesse collaborato Onu avrebbe creato Tribunale Uck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il Kosovo non avesse collaborato nella formazione del Tribunale speciale che indaga sull'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), il Consiglio di sicurezza dell'Onu avrebbe assunto le sue scelte creando una nuova Corte internazionale. Lo ha dichiarato l'ex capo procuratore della task force investigativa speciale, Clint Williamson, in un'intervista all'emittente televisiva albanese "Ora News". Williamson ha inoltre evidenziato che la Russia, insieme alla Serbia, è il paese che ha insistito di più a livello di comunità internazionale per la creazione di questo Tribunale speciale istituito con una legge approvata dal parlamento di Pristina ma con sede a l'Aia. "Quando è stato pubblicato il rapporto di Dick Marty al Consiglio d'Europa, alcuni governi europei hanno insistito sull'esigenza di una piena indagine penale. Al tempo, la Russia e la Serbia hanno chiesto la formazione di un nuovo Tribunale Onu che potesse gestire la questione. Gli Stati Uniti e l'Unione europea, credo, hanno avuto un approccio giusto", ha dichiarato l'ex procuratore osservando che Washington era responsabile per lo Stato di diritto in Kosovo e l'Ue avrebbe dovuto monitorare le indagini e i procedimenti davanti alla Corte. Secondo Williamson, questo approccio di Usa e Ue ha permesso di avviare il processo per la creazione del Tribunale speciale, coinvolgendo le istituzioni di Pristina in questo percorso. "Gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia hanno chiarito al governo del Kosovo che non avrebbero usato il diritto di veto per bloccare un'indagine in materia, in quanto le accuse erano molto gravi", ha osservato l'ex procuratore secondo cui questo scenario ha convinto il governo di Pristina a collaborare nella creazione dell'attuale tipo di Tribunale con sede a l'Aia. (segue) (Kop)