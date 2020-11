Balcani: premier kosovaro Hoti, mercato comune è primo passo verso riconciliazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'integrazione dei mercati nei Balcani è il primo passo verso la riconciliazione politica. Lo ha dichiarato il premier kosovaro Avdullah Hoti nel suo intervento oggi al forum economico di Vienna. Hoti ha sottolineato che il governo di Pristina è impegnato sull'attuazione dell'agenda di riforme verso l'integrazione europea. Secondo il premier kosovaro, in tale ottica, la sostenibilità economica e sociale è decisiva per lo sviluppo di lungo termine e per l'integrazione nell'Ue. Il Kosovo, secondo Hoti, è impegnato a promuovere rapporti di buon vicinato nella regione, anche con Serbia e Bosnia Erzegovina. "La cooperazione multilaterale, come quella del mercato regionale comune, promuove e migliora la sicurezza nella regione, la stabilità politica e la cooperazione economica". (segue) (Kop)