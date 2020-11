Etiopia: premier Ahmed, pronti ad accogliere cittadini etiopi in fuga dal conflitto nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Etiopia è pronto a ricevere e a reintegrare i suoi concittadini in fuga nei Paesi vicini a causa del conflitto nel Tigrè. “Promettiamo ai nostri civili innocenti che sono fuggiti di proteggere le loro proprietà, consentire il sostegno umanitario da parte dell'Endf (le forze nazionali di difesa etiopi) e garantire loro pace al loro ritorno”, ha scritto Ahmed in un messaggio pubblicato su Twitter. Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), oltre 20 mila etiopi hanno cercato rifugio negli ultimi giorni in Sudan e si prevede che il loro numero aumenterà rapidamente man mano che l’offensiva nel Tigrè andrà avanti.(Res)