Covid: Anelli (Fnomceo), bene Tar Lazio su cure domiciliari

- Il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli, esprime "piena condivisione delle motivazioni con le quali i giudici del Tar Lazio hanno determinato che l'affidamento ai medici di medicina generale del compito di assistenza ai malati Covid risulta in contrasto con la normativa emergenziale". Così Anelli commenta in una nota la sentenza del Tar Lazio, resa nota questo pomeriggio, che ha accolto parzialmente il ricorso presentato dal sindacato dei medici italiani contro alcuni provvedimenti della Regione Lazio. "I giudici hanno ribadito - spiega Anelli - che l'assistenza domiciliare ai malati Covid è il compito precipuo delle Usca, così come previsto dal Dl 14/2020, secondo cui 'al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero'". (segue) (Com)