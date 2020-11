Trump annuncerà un ulteriore ritiro delle truppe da Afghanistan e Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, emetterà un ordine formale entro questa settimana per sancire un ulteriore ritiro delle truppe dall'Afghanistan e dall'Iraq prima che lasci l'incarico il prossimo 20 gennaio. Lo riferiscono fonti della difesa citate dall’emittente “Cnn”, secondo cui il Pentagono ha già emesso un avviso ai comandanti noto come "ordine di avvertimento" per iniziare a pianificare di ridurre a 2.500 il numero di uomini impiegati sia in Afghanistan che in Iraq entro il prosismo 15 gennaio. Attualmente ci sono circa 4.500 militari Usa in Afghanistan e 3 mila in Iraq. Nessun commento ufficiale è per ora giunto da parte del Pentagono né della Casa Bianca. A settembre il generale Kenneth McKenzie aveva annunciato il ritiro di circa 2.200 uomini dall'Iraq (dai 5.200 fino ad allora impiegati), mentre in precedenza aveva rinnovato la volontà di ritirare tutte le truppe dall'Afghanistan, pur senza indicare una data precisa. (Nys)