Covid: Gualtieri, nelle prossime settimane ulteriori interventi a sostegno economia

- Nelle prossime settimane "potenzieremo ulteriormente gli interventi a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese colpiti dalle nuove restrizioni, rese necessarie per contrastare questa seconda ondata, e per rafforzare ancora il sostegno alla ripresa dell’economia, e finalizzeremo l’elaborazione del Recovery plan dell’Italia". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, dopo l'approvazione della legge di Bilancio al Consiglio dei ministri. "Insieme alla manovra varata oggi dal Consiglio dei ministri - aggiunge - si delinea una strategia di politica economica che punta non solo a rilanciare la crescita, assorbendo l’impatto economico e sociale del Covid, ma vuole realizzare una ambiziosa trasformazione dell’Italia nella direzione dell’innovazione, della sostenibilità, della coesione, dell’equità e del lavoro".(Rin)