© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Mezzogiorno "gli interventi sono particolarmente rilevanti, con il finanziamento strutturale della fiscalità di vantaggio per il lavoro fino al 2030 e con la proroga del credito di imposta ricerca e sviluppo e di quello per gli investimenti". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, dopo l'approvazione della legge di Bilancio al Consiglio dei ministri. (Rin)