- VARIEConferenza stampa di Fratelli d’Italia davanti all'ingresso della sede della Regione Lazio “per denunciare la grave latitanza del Presidente e segretario del Pd Nicola Zingaretti in tema di sanità”. Parteciperanno il deputato e coordinatore regionale Paolo Trancassini e i consiglieri regionali di Fdi. Via Cristoforo Colombo, Roma – Ore 11Dibattito “Le grandi capitali europee dopo il covid”, invitati il sindaco di Roma Virginia Raggi e l’ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset. Via Lungotevere dei Mellini 5/b, Roma – ore 11XXXVII assemblea annuale Anci - L'Italia al passo dei sindaci. Organizzato da: Associazione Nazionale Comuni Italiani. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Presiede Enzo Bianco (Presidente Consiglio Nazionale Anci). Saluti istituzionali: Riccardi Varone (Presidente Anci Lazio e Sindaco di Monterotondo), Virginia Raggi (Sindaca di Roma Capitale), Nicola Zingaretti (Presidente Regione Lazio). Relazione di Antonio Decaro (Presidente Anci). Evento in streaming - Ore 16Il segretario generale Cgil di Roma e del Lazio, Michele Azzola, e la segretaria generale della Fp Cgil Nazionale, Serena Sorrentino, si confronteranno con Marianna Madia, parlamentare ed ex ministra della Funzione Pubblica e con Walter Tocci, ex senatore ed ex vice sindaco di Roma, sui tanti temi aperti per rilanciare i servizi pubblici di Roma Capitale. Diretta Facebook sulle pagine di Cgil e Fp Cgil di Roma e Lazio – Ore 16.30 (Rer)