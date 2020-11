Italia-America latina: firmata intesa tecnica Iila-Polizia di stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Intesa tecnica costituisce una rilevante cornice per ulteriori target, anche grazie al rapporto diretto e semplificato con i venti Paesi della regione latino-americana e caraibica, reso più fluido, per il tramite dell’IILA e della strutturata collaborazione con il MAECI in un segmento fondamentale della politica estera del Paese. In tal senso, il Ministro Plenipotenziario Cavallari ed il Prefetto Gabrielli hanno anticipato gli sviluppi concreti conseguenti all’Intesa tecnica, consistenti nell’organizzazione di seminari di formazione per alti funzionari latino-americani, partendo dai temi degli appalti pubblici e della cyber-security, da realizzarsi nel breve-medio termine, tali da rafforzare la partnership del Dipartimento con gli attori dell’intera area geografica. Il Capo della Polizia – che in tale ambito ha inteso affidare le interlocuzioni istituzionali al Servizio Relazioni Internazionali dell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia - ha espresso piena soddisfazione per la sottoscrizione di un accordo che evidenzia lo spirito di fondo di un Paese, capace di “fare sistema” e di “fare squadra” nell’ambito della sicurezza e dello stato di diritto. Attraverso la dimensione regionale vengono, quindi, individuate le effettive esigenze securitarie di interesse nell’area latino-americana e caraibica, allo scopo di sviluppare ulteriormente la formazione comune - quale volano per implementare l’interscambio operativo- e la conoscenza reciproca, alla base di una cooperazione di polizia più simbiotica ed efficace. (Com)