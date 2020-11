Covid: Anelli (Fnomceo), bene Tar Lazio su cure domiciliari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente della Fnomceo questa sentenza "è la miglior risposta a notizie allarmistiche e infondate diffuse nei giorni scorsi, che dipingerebbero i medici di medicina generale, dopo averli esaltati come eroi, quasi come disertori. Notizie che ci amareggiano sino alle lacrime, e che possono essere smentite, in maniera per noi ancora più significativa, da ciascuno dei nostri pazienti, che ci chiamano senza limiti, da parte nostra, di disponibilità e di tempo, anche solo per un consiglio, una rassicurazione, una parola di conforto. Se non bastasse, a ricordarci il prezzo pagato dalla medicina di famiglia per aver tenuto fede ai propri valori, primo tra tutti quello della prossimità al paziente che li sceglie e instaura con loro una relazione di cura, c'è l'elenco dei medici caduti che teniamo, come memoriale, sul portale Fnomceo: dei 192 medici caduti per il Covid, dei quali 13 nella seconda ondata, dal primo ottobre ad oggi, più della metà erano medici di medicina generale – afferma ancora -. Medici che non si sono tirati indietro, e hanno continuato a curare, prima in carenza dei Dispositivi di protezione, ora supplendo, con la buona volontà, a carenze organizzative. Chiediamo dunque alle Regioni che applichino le leggi uniformemente su tutto il territorio nazionale, attivando le Usca, e utilizzandole per i loro compiti, senza distrarle su altre funzioni – conclude Anelli -. Non deve essere la professione medica, non devono essere le altre professioni a subire le conseguenze delle disfunzioni organizzative dei sistemi sanitari". (Com)