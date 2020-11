Legge Bilancio: Cdm approva la manovra, misure trasversali per la crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, facendo seguito alla deliberazione dello scorso 18 ottobre, ha definitivamente approvato il disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023". E' quanto si legge nel comunicato di palazzo Chigi. "Il provvedimento, il cui impianto complessivo sotto il profilo finanziario è rimasto invariato, interviene in profondità, nell'attuale contesto economico, con misure trasversali per la crescita. Tra l'altro", si legge nella nota, "il testo introduce misure per il rilancio delle imprese e il rafforzamento degli enti non commerciali, per il sostegno alle famiglie e ai lavoratori, per l'implementazione delle politiche sociali, nonché interventi settoriali mirati su sanità, scuola, università e ricerca, cultura, sicurezza, informazione, innovazione e trasporti. Sono previste anche misure in favore delle Regioni e degli enti locali, per la pubblica amministrazione e il lavoro pubblico". (Rin)