Usa: Trump prepara ordine per abbassare il prezzo dei farmaci

- L'amministrazione degli Stati Uniti si sta preparando ad andare avanti con una proposta per abbassare i prezzi dei farmaci, e l'ordine esecutivo potrebbe arrivare già questa settimana, secondo il sito di approfondimento politico "The Hill". La mossa abbasserebbe certi prezzi dei farmaci nel programma Medicare per eguagliare i prezzi pagati in altri paesi sviluppati. Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo in tale direzione a settembre, ma non era chiaro se l'amministrazione avrebbe effettivamente portato avanti l'attuazione della proposta, soprattutto alla luce dell'incertezza delle elezioni e di un imminente cambiamento alla Casa Bianca.(Nys)