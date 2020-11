Usa: l'ad di Newsmax, non diventeremo mai la tv di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Newsmax, Chris Ruddy, ha respinto le affermazioni secondo cui il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe cercare trasformare la rete in un'alternativa conservatrice a "Fox News". In un'intervista con "Variety", Ruddy ha detto di essere aperto al fatto che il presidente ospitasse uno show sulla rete, ma ha respinto l'idea di un'acquisizione da parte di Trump. Ruddy ha detto nell'intervista che i suoi collaboratori si sono sempre visti "come un'agenzia di stampa indipendente, e vogliamo continuare con questa missione". "Newsmax non diventerà mai 'Trump TV'", ha continuato, aggiungendo: "Ma [Trump] sarà una forza politica e mediatica dopo che avrà lasciato la Casa Bianca, e noi saremo aperti a parlare con lui di un programma settimanale". La notizia che Trump potrebbe partecipare a una cordata per comprare il canale via cavo si è intensificata negli ultimi giorni, dopo la sua sconfitta alle elezioni presidenziali del democratico Joe Biden, e la sua rabbia nei confronti di "Fox News" per la proiezione da parte dell'emittente della vittoria di Biden nello Stato dell'Arizona. (Nys)