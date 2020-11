Milano: l'Ambrogino d’Oro assegnato ai “Ferragnez”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I “Ferragnez” riceveranno l’Ambrogino d’oro. Lo ha deciso la riunione dei capigruppo e dell’ufficio di presidenza del Consiglio comunale di Milano, riunitasi oggi pomeriggio in modalità telematica. La celebre coppia formata dalla fashion blogger Chiara Ferragni e dal rapper Fedez è stata candidata a ricevere la civica benemerenza delle Comune di Milano dal consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico, per l’impegno profuso contro la pandemia: la campagna di raccolta fondi che i due hanno lanciato nel pieno della prima ondata dell’emergenza sanitaria ha raccolto infatti oltre 4 milioni di euro, con cui è stato possibile aprire una struttura temporanea per la terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Allo stesso modo il riconoscimento viene assegnato quest’anno al cantautore Fabio Concato, candidato dal leghista Massimo Bastoni per aver devoluto alla battaglia contro Covid-19 l'incasso della canzone "L'umarell”. La medaglia d’oro andrà anche a Sergio Escobar, che quest’anno ha lasciato dopo 22 anni la guida del Piccolo Teatro di Milano. Tra le quindici personalità che il prossimo 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, saranno insignite della Medaglia d’oro ci sono poi il velista Ambrogio Beccaria, che lo scorso anno è stato il primo italiano a vincere la Mini Transat, la regata in solitaria attraverso l’Atlantico e il produttore artistico Claudio Trotta.(Rem)