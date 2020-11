Brasile: Obama, con Biden opportunità per ridefinire rapporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha affermato che grazie all'elezione del presidente democratico Joe Biden alla Casa Bianca nasce l'opportunità per ridefinire l'antico rapporto tra gli Usa e il Brasile in particolare sulla tematica della tutela dell'ambiente. "Il Brasile è stato un leader in passato, sarebbe un peccato se smettesse di esserlo". "La mia speranza è che, con la nuova amministrazione Biden, ci sia un'opportunità per ridefinire l'antico rapporto tra i due paesi. Gli Stati Uniti e il Brasile hanno un ruolo di primo piano da svolgere e so che lo faranno", ha dichiarato Obama nel corso del programma televisivo di rete Globo "Conversa con Bial" in cui ha presentato il suo libro "la terra promessa" il primo volume delle sue memorie. Obama ha paragonato le politiche del presidente brasiliano a quelle di Donald Trump. Nel modo di affrontare la pandemia di coronavirus, ad esempio, "entrambi non hanno enfatizzato la scienza e questo ha avuto conseguenze per loro", ha detto.(Brb)