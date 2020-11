Brasile: da inizio 2020 fornitura gas dalla Bolivia in calo dell'11 per cento su anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso settembre il ministero dell'Energia del Brasile ha autorizzato importazioni di gas naturale dalla Bolivia per un equivalente di 3 milioni di metri cubi al giorno per un periodo di tre anni. Ad acquistare il combustibile saranno diverse società del settore dell'energia tra le quali Uega-Ueg che amministra la centrale termoelettrica Araucaria nella regione del Paranà, e che ha ottenuto il permesso di importare 2,3 milioni cubi al giorno, e tre centrali del gruppo energetico brasiliano Gerdau. Di queste ultime la centrale Acominas importerà 210 mila metri cubi giornalieri, Acos Longos 169 mila metri cubi e Acos Especiales 140 mila metri cubi. Da parte boliviana la fornitura di gas è a carico dell'azienda energetica di Stato, Yacimientos petroliferos federales bolivianos (Ypfb). Attualmente Ypfb fornisce 20 milioni di metri cubi al giorno al Brasile e 10 milioni di metri cubi al giorno all'Argentina. Lo scorso 23 marzo la compagnia statale boliviana ha garantito in maniera ufficiale il trasporto di gas naturale a Brasile e Argentina, nonostante le restrizioni adottate per limitare la diffusione del nuovo coronavirus. (Brb)