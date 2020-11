Legge Bilancio: Catalfo, oltre 38 miliardi stanziati per aiutare tessuto sociale e produttivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli altri interventi previsti, segnala sempre Catalfo, ci sono: "Fondo da 4 miliardi a favore delle imprese più colpite dall’emergenza; proroga del bonus natalità per il 2021 e, da luglio, assegno unico per i figli fino a 21 anni di età; Fondo caregiver da 25 milioni; riconoscimento della piena anzianità contributiva dei part-time verticali ciclici ai fini della pensione; rifinanziamento a regime del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattie oncologiche; 100 milioni nel biennio 2021/22 per l'apprendistato duale. Con questa manovra - conclude il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali - costruiamo un solido ponte per aiutare il Paese a superare questa crisi, varando ulteriori incentivi per le imprese, nuove misure di sostegno all’occupazione - specialmente quella dei giovani e delle donne - e tutelando il potere d’acquisto delle famiglie.Andiamo avanti, con fiducia e coesione". (Rin)