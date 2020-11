Legge Bilancio: M5s, rifinanziamo reddito cittadinanza, sosteniamo famiglie e occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera segnalano che "la legge di Bilancio, che a giorni arriverà in Parlamento, contiene alcune misure fondamentali per il mondo del lavoro e per dare supporto alle famiglie. Innanzitutto il rifinanziamento di una misura - continuano i parlamentari in una nota - che come M5s abbiamo ritenuto centrale nella nostra politica di sostegno ai più deboli, il reddito di cittadinanza. Dopo essere riusciti a raggiungere 3,5 milioni di persone, con circa 362 mila contratti di lavoro stipulati finora, puntiamo ad assicurare questo strumento di sostegno economico fino al 2029 con un fondo da 4 miliardi". Gli esponenti pentastellati aggiungono: "Fondamentali anche gli interventi sostenuti dalla ministra Catalfo per dare stimolo all'occupazione, messa a dura prova dalla crisi generata dalla pandemia. È per questo positivo il forte segnale che arriverà dalla decontribuzione al 100 per cento per il biennio 2021-2022 per le imprese che assumeranno lavoratrici donne e fino al 2023 per quelle che assumeranno giovani sotto i 35 anni". (segue) (Com)