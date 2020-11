Legge Bilancio: M5s, rifinanziamo reddito cittadinanza, sosteniamo famiglie e occupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle, poi, proseguono: "Un'altra delle nostre battaglie che prenderà forma grazie ai fondi presenti in legge di Bilancio è quella per assicurare alle famiglie l'assegno unico a partire da luglio 2021. Si tratta di un contributo di circa 200 euro per ogni figlio fino ai 21 anni di età. Per i nati nei primi mesi del 2021 ci sarà comunque la proroga del bonus bebè. Un aiuto necessario - concludono i parlamentari - per strutturare le nostre politiche a sostegno della genitorialità e per il futuro del nostro Paese". (Com)