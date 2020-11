© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare trigiunta Diritti civili, Sicurezza e Antimafia. All’ordine del giorno: protocollo operativo sulla tratta di esseri umani". Intervengono, tra gli altri, l’assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo, il sostituto procuratore presso la Direzione distrettuale Antimafia di Milano Adriano Scudieri e il magistrato della sezione specializzata per l'Immigrazione Olivia Condino.Diretta YouTube (dalle 14.30 alle 16)Commissione consiliare Casa. All’ordine del giorno il piano di intervento per ecobonus e case popolari. Partecipano l’asessore alle Politiche abitative e sociali Gabriele Rabaiotti, il direttore della direzione Casa del Comune Francesco Tarricone, il presidente di Mm Simone Dragone e il direttore divisione casa di Mm Corrado Bina.Diretta YouTube (dalle 16 alle 17.30)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale. In apertura della seduta la cerimonia del premio Rosa Camuna 2020, con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. A seguire l’avvio dei lavori con le proposte di deliberazione per il rinnovo delle commissioni consiliari permanenti e speciali, l’esame del bilancio consolidato 2019 e della proposta di variazione degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione finanziario 2020-2021-2022 e, infine, la discussione della proposta di risoluzione in materia di politiche giovanili.Palazzo Pirelli - Aula del Consiglio regionale, via Fabio Filzi, 22 - Milano (dalle 10 alle 19)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, incontra la stampa per illustrare un pacchetto di provvedimenti di natura economica mirati a fronteggiare le criticità susseguenti all'emergenza Covid-19.Palazzo Lombardia - sala Biagi, 1° piano ingresso N4, piazza Città di Lombardia - Milano (ore 14.30)VARIEAssemblea annuale di Confindustria Assoimmobiliare. Apre il dibattito la presidente dell’associazione Silvia Maria Rovere. Intervengono il ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola; il presidente di Confindustria Carlo Bonomi; il presidente della Commissione affari costituzionali al Parlamento europeo Antonio Tajani; il presidente della commissione Lavori pubblici del Senato Mauro Coltorti; il sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti Salvatore Margiotta e il sottosegretario ad Ambiente e Tutela del territorio e del mare Roberto Morassut.Diretta streaming al link www.assoimmobiliare.it/assemblea2020 (dalle 11.00)Conferenza stampa in diretta streaming dell’iniziativa “Io leggo perché”, con video interventi dei ministri Dario Franceschini (Beni e attività culturali e Turismo) e Lucia Azzolina (Istruzione). Intervengono Ricardo Franco Levi, presidente associazione italiana editori;Diego Marani, presidente centro per il libro e la lettura e l’ambassador dell’iniziativa Rudy Zerbi.Diretta streaming sulla pagina Facebook e sul sito di “Io leggo perché” (ore 11.30) (Rem)