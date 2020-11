Calabria: Gaudio nuovo commissario alla Sanità, Strada disponibile a far parte della squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti di palazzo Chigi comunicano che "al professor Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza', di origine cosentine, è stato affidato l'incarico di nuovo commissario alla Sanità della regione Calabria. Gino Strada", proseguono le fonti, "ha confermato la disponibilità a far parte della squadra, anche con una delega speciale, che in Calabria sta fronteggiando le criticità dell'attuale emergenza sanitaria. Due nomi autorevoli che possono aiutare la sanità calabrese a ripartire".Giuseppe Zuccatelli, nominato commissario alla Sanità in Calabria, nel pomeriggio ha confermato di aver presentato le dimissioni su richiesta del ministro della Salute Roberto Speranza. Parlando ai microfoni di RaiNews24, Zuccatelli ha affermato: "Ho presentato le dimissioni su richiesta dell'istituzione che mi ha nominato, il ministro Speranza". In riferimento alle polemiche dei giorni scorsi sulle sue esternazioni, Zuccatelli ha spiegato che "c'è stato un cortocircuito mediatico sul video che era uscito e per rispetto istituzionale ho deciso di dimettermi". Zuccatelli ha specificato che l'incarico, per poter essere operativo, necessitava del decreto di nomina e che quindi le dimissioni riguardano la sua disponibilità. Dimissioni che "per rispetto istituzionale - ha poi aggiunto - ho reso disponibili un minuto dopo l’uscita del video" risalente al mese di maggio in cui scherniva l’uso delle mascherine come presidio fondamentale anti coronavirus. (Rin)