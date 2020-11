Legge Bilancio: Manzo (M5s), garantita protezione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Teresa Manzo, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Bilancio alla Camera, dichiara: "Abbiamo sempre detto che in questi mesi durissimi di pandemia non avremmo lasciato indietro nessuno. E continuiamo a mantenere questo impegno anche nella manovra. Per fronteggiare l'emergenza Covid - continua la parlamentare in una nota -, abbiamo previsto il blocco dei licenziamenti e la proroga della Cassa integrazione fino al 31 marzo 2021. Continuiamo a rafforzare la rete di protezione sociale per lavoratori e imprese. Ma stiamo già pensando a rilanciare il lavoro con sgravi al 100 per cento per donne e under 35, oltre alla decontribuzione strutturale per le aziende del Sud fino al 2029. Lavoreremo in Parlamento - conclude l'esponente del M5s - per migliorare la legge di Bilancio e per aiutare e sostenere imprese e cittadini in difficoltà". (Com)